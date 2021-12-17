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"У меня два дня была депрессия". Богдан рассказал о пресс-марафоне Зеленского

 
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Пресс-марафон Зеленского длился более пяти часов
Пресс-марафон Зеленского длился более пяти часов
Фото: president.gov.ua

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что "не пустил бы" президента Владимира Зеленского на пресс-марафон, который тот провел в ноябре. Об этом Богдан сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос, какое у Богдана сложилось впечатление после этой пресс-конференции, он ответил: "У меня была катастрофа. Честно, у меня была депрессия два дня… Кто его выпустил? Вот ты говоришь, да, я себя вел нагло, матюкался, бл...дь. А его надо было останавливать. И он же лез в камеру по поводу и без повода".

Богдан считает, что Зеленский дал множество обещаний, которые невозможно выполнить, а в течение пресс-конференции неоднократно напрямую солгал.

"Он играет, он не считает [что врет]… Его отношение: он не соврал – он классно сыграл. Он дал эту эмоцию, люди аплодировали – все, камера, снято. Он классно сыграл. Он не соврал. Это сюжетный поворот неожиданный. Он всю жизнь так жил. Он по-другому думать не может. Мы должны радоваться, как он классно сыграл. А то, что там оно… Ну бл...дь, ну это же кино", – заявил политик.

Гордон спросил, что Богдан сказал бы президенту, если бы мог общаться с ним в перерывах пресс-конференции. 

"Я бы его туда не пустил… Там же специалисты есть в СБУ, они психопортреты делают… Ну, ты же видишь человека: он устойчивый, неустойчивый. Что он хотел сказать? Я не знаю, что с ним было. Это какая-то катастрофа. Он не готовился", – подчеркнул экс-глава ОП.

Он отметил, что когда работал с Зеленским, то "заставлял готовиться к каждому звонку, к международной встрече, сидеть и эти скучные бумажки читать".

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

26 ноября 2021 года Зеленский провел пресс-марафон, который длился более пяти часов.

Теги: Владимир Зеленский, пресс-конференция, Андрей Богдан
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