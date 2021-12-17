"Они все отказались по три раза". Богдан рассказал, как при Зеленском назначают министров

Богдан: У нас же оно, бл...дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист спросил политика, есть ли российская агентура в ближайшем окружении президента. Богдан сказал, что не знает, но, когда он сам работал с президентом, наблюдал "тревожные сигналы".

"Туда, бл...дь, назначают людей с улицы, мимо проходящих. Назначают на такие должности, не понимая не то что истории этого человека… Возле каждого президента есть ухо. Когда ты что-то хочешь сказать, но не знаешь, как это сказать куда-то, ты должен сказать этому уху. Его задача – передать месседж и вернуть обратно. И у тебя там должны быть такие же уши. Ты знаешь, что это ухо – оно у тебя есть вот там. Но его никуда не назначают. Оно вот там сидит и ждет, когда ему поставят задачу что-то передать. А у нас же оно, бл...дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь"", – заявил Богдан.

По его словам, люди не хотят становиться министрами в нынешнем правительстве.

"Никто из назначенных новых министров… Они все отказались по три раза. Никто не хотел быть этими министрами. Это же, бл..дь, какая катастрофа…" – сказал он.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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