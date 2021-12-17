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"Они все отказались по три раза". Богдан рассказал, как при Зеленском назначают министров

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Богдан: У нас же оно, бл...дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" "Нет". "Я тебе сказал: будешь"
Богдан: У нас же оно, бл...дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на должности министров при президенте Владимире Зеленском назначают "мимо проходящих людей". Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил политика, есть ли российская агентура в ближайшем окружении президента. Богдан сказал, что не знает, но, когда он сам работал с президентом, наблюдал "тревожные сигналы".

"Туда, бл...дь, назначают людей с улицы, мимо проходящих. Назначают на такие должности, не понимая не то что истории этого человека… Возле каждого президента есть ухо. Когда ты что-то хочешь сказать, но не знаешь, как это сказать куда-то, ты должен сказать этому уху. Его задача – передать месседж и вернуть обратно. И у тебя там должны быть такие же уши. Ты знаешь, что это ухо – оно у тебя есть вот там. Но его никуда не назначают. Оно вот там сидит и ждет, когда ему поставят задачу что-то передать. А у нас же оно, бл...дь, мимо проходящий человек. "Иди сюда. Министром будешь?" – "Нет". – "Я тебе сказал: будешь"", – заявил Богдан. 

По его словам, люди не хотят становиться министрами в нынешнем правительстве.

"Никто из назначенных новых министров… Они все отказались по три раза. Никто не хотел быть этими министрами. Это же, бл..дь, какая катастрофа…" – сказал он. 

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года

С 29 августа 2019 года Кабмин возглавлял Алексей Гончарук. 4 марта 2020 года Верховная Рада отправила его в отставку. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента. Позже назначили руководителей других министерств.

Многие из утвержденных прошлогодней весной министров уже сменились.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Кабинет Министров, правительство, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Кабмин
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