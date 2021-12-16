"А можно другие фильмы ужасов?" Богдан рассказал, за кого отдаст голос во втором туре Зеленский – Порошенко

"Бл…дь, а можно какие-то другие фильмы ужасов смотреть? Можно, я тебе пообещаю? Я обещаю: этого не будет. Не задавайся этим вопросом. Его не будет. Ты знаешь, что я за свои слова отвечаю", – подчеркнул Богдан.

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Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опубликованным 13 декабря 2021 года результатам опроса Киевского международного института социологии, Зеленский лидирует в президентском рейтинге – его собираются поддержать 27,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Второе место занимает Порошенко – у него 19,7%. Таким образом, они выходят во второй тур.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.