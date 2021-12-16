Богдан о Зеленском: Он мне враг, и я ему враг

"Я с ним враг. Он мне враг, и я ему враг. Я публично редко когда такое говорю. Я со многими даже президентами воевал. Но я не видел такого дна морального падения никогда. Ни у [беглого экс-президента Виктора] Януковича даже. Если бы это было хоть как-то объяснимо, я бы понял. Я могу понять предательство за деньги, но я не могу понять предательство идеи. Я не могу этого понять. Мы все его будем ненавидеть через короткое время не потому, что он что-то украл, а потому, что у него был шанс…" – сказал Богдан.
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.