Богдан о Зеленском: Он мне враг, и я ему враг

"Я с ним враг. Он мне враг, и я ему враг. Я публично редко когда такое говорю. Я со многими даже президентами воевал. Но я не видел такого дна морального падения никогда. Ни у [беглого экс-президента Виктора] Януковича даже. Если бы это было хоть как-то объяснимо, я бы понял. Я могу понять предательство за деньги, но я не могу понять предательство идеи. Я не могу этого понять. Мы все его будем ненавидеть через короткое время не потому, что он что-то украл, а потому, что у него был шанс…" – сказал Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube