"Это развал". Богдан объяснил, почему, когда “весна пришла”, никого не посадили

"Есть определенный конгломерат людей, они жопу не поднимут, пока не почувствуют холодок в том благородном месте, где спина теряет благородное название. Скажи: сколько они возбудили уголовных дел? Де, бл…дь, та весна [коли саджати будемо]? Ну, когда я был, ну оно же гудело, гремело. Не продавалось ничего. Кто-то купил что-то? А сейчас что? Это же даже смешно. Это, бл…дь, даже смешно. Ну что они?.. Они одновременно хотят посадить полстраны: медиапространство, бизнес, адвокатское сообщество, политическое сообщество… Одновременно посадить всех. И никого не могут посадить. Это все – развал. Это неудачная серия "Слуги народа". Надо уходить. А уже нельзя уходить – понимаешь?" – подчеркнул Богдан.

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Контекст:

Владимир Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Одним из лозунгов его предвыборной кампании было "Весна придет – сажать будем". Эту фразу придумал Богдан, о чем он сам рассказывал в предыдущем интервью Гордону.

10 октября 2019 года во время пресс-марафона Зеленский сказал, что рассчитывал на привлечение к ответственности всех коррупционеров сразу же после вступления в должность: "Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех сажать – всех коррупционеров. При этом первые "наручники", которые надели на меня, – все вокруг сказали: "Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы".

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.