Закон о временных администрациях в энергокомпаниях создаст основу для коррупции – Международная торговая палата

"Проект закона в том виде, в котором его опубликовало Минэнерго, превратится в инструмент вымогательства от владельцев энергетических компаний или денежного вознаграждения за оставление бизнеса в покое, или выполнения определенных действий, в которых владельцы компаний не заинтересованы", – цитирует издание текст документа.
В ICC Ukraine убеждены, что в случае принятия такой закон даст возможность нарушать права собственности, а также "покрывать безответственность менеджмента временных администраций и ставит участников рынка в неравное положение".
"Главком" отмечает, что введение временных администраций законопроект допускает во всех энергокомпаниях независимо от формы собственности, а временным администратором может быть только представитель государства. Решение же о введении администрации будет принимать Министерство энергетики.
"При этом значительное количество энергокомпаний находится в управлении Минэнерго, в частности ряд облэнерго и НЭК "Укрэнерго". Каждая из перечисленных компаний является естественным монополистом на рынках распределения и передачи электрической энергии. Поэтому Минэнерго не может вводить временное управление субъектами рынка электрической энергии, поскольку предвзято и может дискредитировать другие энергокомпании", – сказано в публикации.
В Международной торговой палате отметили, что в итоге органы государственной власти могут как умалчивать о существующих проблемах энергетических госкомпаний, так и покрывать незаконные действия руководства.
"Лишение государством собственников контроля над своими активами ухудшит инвестиционную привлекательность Украины и сделает невозможной интеграцию энергорынка Украины с европейским. Введение временных администраций на предприятиях иностранных инвесторов однозначно будет квалифицировано инвесторами как косвенная экспроприация", – сказано в письме ICC Ukraine.
В организации порекомендовали министерству внести в законопроект правки, которые приведут его к международным нормам и стандартам.
Министерство энергетики 1 декабря опубликовало для общественного обсуждения проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией".
Основной целью нововведений в Минэнерго назвали "определение действенного механизма обеспечения возможности введения временной администрации в субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электроэнергией и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований производства хозяйственной деятельности".
Авторы отмечают в пояснительной записке, что в частные энергокомпании временные администрации будут вводить, если те будут угрожать безопасности поставок электроэнергии или нарушать лицензионные требования.