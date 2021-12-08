Закон о временных администрациях в энергокомпаниях создаст основу для коррупции – Международная торговая палата

"Проект закона в том виде, в котором его опубликовало Минэнерго, превратится в инструмент вымогательства от владельцев энергетических компаний или денежного вознаграждения за оставление бизнеса в покое, или выполнения определенных действий, в которых владельцы компаний не заинтересованы", – цитирует издание текст документа.

В ICC Ukraine убеждены, что в случае принятия такой закон даст возможность нарушать права собственности, а также "покрывать безответственность менеджмента временных администраций и ставит участников рынка в неравное положение".

"Главком" отмечает, что введение временных администраций законопроект допускает во всех энергокомпаниях независимо от формы собственности, а временным администратором может быть только представитель государства. Решение же о введении администрации будет принимать Министерство энергетики.

"При этом значительное количество энергокомпаний находится в управлении Минэнерго, в частности ряд облэнерго и НЭК "Укрэнерго". Каждая из перечисленных компаний является естественным монополистом на рынках распределения и передачи электрической энергии. Поэтому Минэнерго не может вводить временное управление субъектами рынка электрической энергии, поскольку предвзято и может дискредитировать другие энергокомпании", – сказано в публикации.

В Международной торговой палате отметили, что в итоге органы государственной власти могут как умалчивать о существующих проблемах энергетических госкомпаний, так и покрывать незаконные действия руководства.

"Лишение государством собственников контроля над своими активами ухудшит инвестиционную привлекательность Украины и сделает невозможной интеграцию энергорынка Украины с европейским. Введение временных администраций на предприятиях иностранных инвесторов однозначно будет квалифицировано инвесторами как косвенная экспроприация", – сказано в письме ICC Ukraine.

В организации порекомендовали министерству внести в законопроект правки, которые приведут его к международным нормам и стандартам.