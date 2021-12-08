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Закон о временных администрациях в энергокомпаниях создаст основу для коррупции – Международная торговая палата

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Законопроект предложило к обсуждению Министерство энергетики Украины
Законопроект предложило к обсуждению Министерство энергетики Украины
Фото: depositphotos.com

В украинском комитете Международной торговой палаты (lCC Ukraine) считают, что в случае принятия законопроекта о введении временных администраций в энергетические компании в Украине возрастут коррупционные риски. Об этом идет речь в обращении ICC к министру энергетики Герману Галущенко, пишет "Главком".

"Проект закона в том виде, в котором его опубликовало Минэнерго, превратится в инструмент вымогательства от владельцев энергетических компаний или денежного вознаграждения за оставление бизнеса в покое, или выполнения определенных действий, в которых владельцы компаний не заинтересованы", – цитирует издание текст документа.

В ICC Ukraine убеждены, что в случае принятия такой закон даст возможность нарушать права собственности, а также "покрывать безответственность менеджмента временных администраций и ставит участников рынка в неравное положение".

"Главком" отмечает, что введение временных администраций законопроект допускает во всех энергокомпаниях независимо от формы собственности, а временным администратором может быть только представитель государства. Решение же о введении администрации будет принимать Министерство энергетики.

"При этом значительное количество энергокомпаний находится в управлении Минэнерго, в частности ряд облэнерго и НЭК "Укрэнерго". Каждая из перечисленных компаний является естественным монополистом на рынках распределения и передачи электрической энергии. Поэтому Минэнерго не может вводить временное управление субъектами рынка электрической энергии, поскольку предвзято и может дискредитировать другие энергокомпании", – сказано в публикации.

В Международной торговой палате отметили, что в итоге органы государственной власти могут как умалчивать о существующих проблемах энергетических госкомпаний, так и покрывать незаконные действия руководства.

"Лишение государством собственников контроля над своими активами ухудшит инвестиционную привлекательность Украины и сделает невозможной интеграцию энергорынка Украины с европейским. Введение временных администраций на предприятиях иностранных инвесторов однозначно будет квалифицировано инвесторами как косвенная экспроприация", – сказано в письме ICC Ukraine.

В организации порекомендовали министерству внести в законопроект правки, которые приведут его к международным нормам и стандартам.

Контекст:

Министерство энергетики 1 декабря опубликовало для общественного обсуждения проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией".

Основной целью нововведений в Минэнерго назвали "определение действенного механизма обеспечения возможности введения временной администрации в субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электроэнергией и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований производства хозяйственной деятельности".

Авторы отмечают в пояснительной записке, что в частные энергокомпании временные администрации будут вводить, если те будут угрожать безопасности поставок электроэнергии или нарушать лицензионные требования.

Теги: коррупция, энергетика, бизнес, Министерство энергетики, электроэнергия, законопроект
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