"Зима президента". 17 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера", среди гостей – Богдан и Разумков

Гости студии будут обсуждать, как президент Украины Владимир Зеленский изменился за время пребывания в должности, а также изменения, произошедшие со страной. Также планируют говорить о кризисах, предстоящем отопительном сезоне и о том, как страна переживет февраль, о зарплатах, которые нардепы якобы получают в конвертах, и о свободе слова.
На эфир приглашены:
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".