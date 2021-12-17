"Зима президента". 17 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера", среди гостей – Богдан и Разумков

Гости студии будут обсуждать, как президент Украины Владимир Зеленский изменился за время пребывания в должности, а также изменения, произошедшие со страной. Также планируют говорить о кризисах, предстоящем отопительном сезоне и о том, как страна переживет февраль, о зарплатах, которые нардепы якобы получают в конвертах, и о свободе слова.

На эфир приглашены:

экс-глава Офиса президента Андрей Богдан;

экс-председатель Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков;

лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко;

экс-премьер-министры Украины Арсений Яценюк, Владимир Гройсман и Алексей Гончарук;

бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко;

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко;

один из основателей "Народного руху" на Донбассе Илья Шутов;

депутат Верховной Рады шести созывов, диссидент Ярослав Кендзер;

литовский дипломат Пятрос Вайтекунас;

участник издания газеты "Набат" Алексей Алмазов;

советский диссидент Александр Подрабинек.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

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Видео: Shuster online / YouTube