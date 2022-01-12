Суд обязал закрыть дело Татарова

Дело решено закрыть в связи с истечением сроков расследования.

ЦПК отмечает, что решение суда было вынесено накануне утверждения результатов конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где победил детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. В свое время он вел дело Татарова.

"Наверное, именно поэтому "татаровская" часть комиссии блокирует утверждение результатов конкурса, в котором Клименко победил", – отметили в ЦПК.