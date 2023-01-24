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Суд арестовал задержанного на взятке Лозинского с возможностью залога 100 млн грн

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21 января бывшего замминистра задержали за получение $400 тыс. взятки
21 января бывшего замминистра задержали за получение $400 тыс. взятки
Фото: Мінрегіон / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн 472 грн. Об этом 24 января сообщила пресс-служба ВАКС.

Следственная судья удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины в полном объеме. К Лозинскому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Бывший министр взят под стражу в зале суда, отметила пресс-служба. Срок содержания – до 24 марта 2023 года.

Контекст:

Лозинский занимал должность первого замминистра развития общин и территорий Украины. В ноябре 2022 года, когда Алексей Чернышов был уволен с должности министра развития общин и территорий, Кабмин временно назначал Лозинского и.о. министра. Эту должность он занимал до 27 декабря, после чего стал замглавы объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. 

21 января 2023 года "Украинская правда" сообщила, что НАБУ задержало Лозинского в рамках дела о злоупотреблении властью и взяточничестве. По информации издания, Лозинского подозревают в получении взятки при закупке генераторов.

22 января информацию о задержании замминистра за получение $400 тыс. взятки "за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники" подтвердила Специализированная антикоррупционная прокуратура. 

В тот же день решением Кабинета Министров Лозинский был уволен. Глава министерства, вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что поручил начать проверку всех действующих проектов Минрегиона – как финансируемых за бюджетные деньги, так и за средства международных финансовых учреждений.

Теги: арест, залог, НАБУ, ВАКС, Василий Лозинский
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