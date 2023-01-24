Кабинет Министров Украины поддержал увольнение глав пяти ОВА

Правительство поддержало указы президента Украины об увольнении:

● Валентина Резниченко – главы Днепропетровской ОВА;

● Александра Старуха – главы Запорожской ОВА;

● Алексея Кулебы – главы Киевской ОВА;

● Дмитрия Живицкого – главы Сумской ОВА;

● Ярослава Янушевича – главы Херсонской ОВА.

Также уволили заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко.

В то же время на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев, говорится в сообщении.

До назначения Соболев занимал должность директора "ProZorro. Продажи".

В Facebook Соболев сообщил, что будет отвечать за приватизацию, управление публичными активами, и "Прозорро.Продажи".

"Сразу скажу, что поздравлять не надо. Во-первых, потому что пока ни с чем, надеюсь, когда будут результаты, то будет с чем и поздравить. Во-вторых, потому что это объективно тяжелая работа, которая может быстро закончиться скандалом по независимым от тебя причинам. Что тогда? Лучше напишите "могу помочь" или "можешь на меня рассчитывать”. Проблем в стране гораздо больше, чем ресурсов у министерства, поэтому буду очень благодарен, если вы готовы приобщиться. Или пожелайте удачи", – написал Соболев.