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Кабинет Министров Украины поддержал увольнение глав пяти ОВА

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Кабмин поддержал увольнение глав пяти ОВА и нескольких заместителей министров
Кабмин поддержал увольнение глав пяти ОВА и нескольких заместителей министров
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 24 января уволил пятерых глав областных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале "Уряд online".

Правительство поддержало указы президента Украины об увольнении:

● Валентина Резниченко – главы Днепропетровской ОВА;
● Александра Старуха – главы Запорожской ОВА;
● Алексея Кулебы – главы Киевской ОВА;
● Дмитрия Живицкого – главы Сумской ОВА;
● Ярослава Янушевича – главы Херсонской ОВА.

Также уволили заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко.

В то же время на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев, говорится в сообщении. 

До назначения Соболев занимал должность директора "ProZorro. Продажи". 

В Facebook Соболев сообщил, что будет отвечать за приватизацию, управление публичными активами, и "Прозорро.Продажи". 

"Сразу скажу, что поздравлять не надо. Во-первых, потому что пока ни с чем, надеюсь, когда будут результаты, то будет с чем и поздравить. Во-вторых, потому что это объективно тяжелая работа, которая может быстро закончиться скандалом по независимым от тебя причинам. Что тогда? Лучше напишите "могу помочь" или "можешь на меня рассчитывать”. Проблем в стране гораздо больше, чем ресурсов у министерства, поэтому буду очень благодарен, если вы готовы приобщиться. Или пожелайте удачи", – написал Соболев.

https://www.facebook.com/oleksii.sobolev/posts/5715131601889709

Контекст:

В видеообращении по итогам 23 января Зеленский заявил, что принял ряд кадровых решений.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня [23 января], часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", – сказал он.

Также 24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление на увольнение с этой должности. Пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский подписал указ об увольнении.

Кроме того, был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко по собственному желанию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал увольнения, заявив, что кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, Валентин Резниченко, Дмитрий Живицкий, Олег Немчинов, Алексей Симоненко, Александр Старух, Алексей Кулеба, Ярослав Янушевич
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