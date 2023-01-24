Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление на увольнение из Офиса президента

Он опубликовал свое фото с заявлением об отставке.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по региональной политике Офиса президента. Без вас ничего бы не было. Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку", – написал он.

23 января "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Тимошенко написал заявление об увольнении. По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Ряд депутатов и СМИ, в том числе "Украинская правда", заговорили о вероятной отставке Тимошенко еще 18–19 января.