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Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление на увольнение из Офиса президента

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О предстоящем увольнении Тимошенко ряд политиков и СМИ заявляли на прошлой неделе
О предстоящем увольнении Тимошенко ряд политиков и СМИ заявляли на прошлой неделе
Фото: president.gov.ua

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление на увольнение с этой должности. Об этом он сообщил 24 января в Telegram.

Он опубликовал свое фото с заявлением об отставке.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по региональной политике Офиса президента. Без вас ничего бы не было. Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку", – написал он.

23 января "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Тимошенко написал заявление об увольнении. По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Ряд депутатов и СМИ, в том числе "Украинская правда", заговорили о вероятной отставке Тимошенко еще 18–19 января.

Контекст:

Тимошенко занимает должность замглавы Офиса президента с мая 2019 года (тогда ОП еще назывался Администрацией Президента). Во время предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Тимошенко входил в его штаб.

До прихода в политику Тимошенко был продюсером и основателем агентства Goodmedia, которое предоставляет широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: увольнение, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Алексей Кулеба
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