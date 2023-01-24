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ПОЛИТИКА

Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы ОП

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Тимошенко занимал должность замглавы ОП почти четыре года
Тимошенко занимал должность замглавы ОП почти четыре года
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. 24 января документ опубликован на сайте главы государства.

Указ подписан и введен в действие 23 января. 

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному заявлению", – написано в указе.

Скриншот: president.gov.ua
Скриншот: president.gov.ua

Контекст:

Тимошенко занимал должность замглавы ОП с мая 2019 года (тогда ОП еще назывался Администрацией Президента). До прихода в политику был продюсером и основателем агентства Goodmedia, которое предоставляет широкий спектр услуг в теле- и кинопроизводстве, PR и консалтинге, организации ивентов.

Ряд депутатов и СМИ, в том числе "Украинская правда", сообщали о вероятной отставке Тимошенко еще 18–19 января. 23 января УП сообщила, что чиновник уже написал заявление об отставке. Утром 24 января Тимошенко подтвердил эту информацию, опубликовав фото заявления. Он поблагодарил за совместную работу Зеленского и команду ОП, глав областных военных администраций и Вооруженные силы Украины.

По данным "Украинской правды", на должность Тимошенко планируют назначить главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу.

Теги: указ, отставка, Владимир Зеленский, увольнение, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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