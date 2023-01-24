Никаких "закрытых глаз". Подоляк прокомментировал последние увольнения

Во время войны все должны понимать свою ответственность – Подоляк Фото: president.gov.ua

"Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех…" – написал Подоляк.

Кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави. Жодних «заплющених очей». Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 24, 2023

24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление на увольнение с этой должности. Он опубликовал свое фото с заявлением об увольнении по собственному желанию, датированным 23 января.

Пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко. 24 января документ опубликовали на сайте главы государства.

Также был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко по собственному желанию.

Кроме того, в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Сегодня Кабинет Министров также может уволить пять глав областных государственных администраций, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на документы о кадровых решениях, которые оказались в распоряжении редакции.