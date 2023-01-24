Зеленский анонсировал кадровые решения относительно управленцев разного уровня

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", – сказал он.

На сайте главы государства по состоянию на 0.30 вторника, 24 января, указов о кадровых изменениях пока нет.

В том же видеообращении Зеленский заявил, что ему "иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне".

23 января "Украинская правда", ссылаясь на источники в Совете нацбезопасности и обороны, сообщила, что заявление на увольнение написал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. На эту должность якобы планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, утверждают собеседники издания, в отставку уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей (сейчас эти должности занимают, соответственно, Дмитрий Живицкий, Валентин Резниченко, Александр Старух и Ярослав Янушевич).

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк писал, что заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко уволен после резонансных новостей о поездке на "новогодние каникулы" в Испанию.