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Зеленский анонсировал кадровые решения относительно управленцев разного уровня

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Зеленский отметил, что кадровые решения касаются и правоохранителей
Зеленский отметил, что кадровые решения касаются и правоохранителей
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял ряд кадровых решений.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня, часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", – сказал он.

На сайте главы государства по состоянию на 0.30 вторника, 24 января, указов о кадровых изменениях пока нет.

В том же видеообращении Зеленский заявил, что ему "иногда кажется, что кое-кто в тыловых городах полностью забыл о войне".

23 января "Украинская правда", ссылаясь на источники в Совете нацбезопасности и обороны, сообщила, что заявление на увольнение написал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. На эту должность якобы планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, утверждают собеседники издания, в отставку уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей (сейчас эти должности занимают, соответственно, Дмитрий Живицкий, Валентин Резниченко, Александр Старух и Ярослав Янушевич).

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк писал, что заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко уволен после резонансных новостей о поездке на "новогодние каникулы" в Испанию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: правоохранители, Владимир Зеленский, президент, увольнение, власть, кадры
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