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Зеленский утвердил санкции СНБО против 22 россиян, связанных с РПЦ. Ограничения вводятся на 5 и 30 лет

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Указ Зеленского датирован 23 января
Указ Зеленского датирован 23 января
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против россиян, которые поддерживают геноцид украинцев. Об этом в видеообращении по итогам 23 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", – сказал Зеленский.

На сайте главы государства уже появился указ, которым Зеленский утверждает решение Совета безопасности и обороны.

В списке попавших под санкции – граждане России, связанные с Русской православной церковью (РПЦ), поддержавшей российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Санкции СНБО вводятся на пять лет (в отношении 16 человек) и на 30 лет (относительно шести человек).

Контекст:

В Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является частью РПЦ. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Относительно ряда представителей УПЦ МП Украина уже ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Зеленский объяснял, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, РПЦ, санкции, СНБО, церковь, Владимир Зеленский, президент, ограничения
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