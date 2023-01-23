Зеленский утвердил санкции СНБО против 22 россиян, связанных с РПЦ. Ограничения вводятся на 5 и 30 лет

"Решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", – сказал Зеленский.

На сайте главы государства уже появился указ, которым Зеленский утверждает решение Совета безопасности и обороны.

В списке попавших под санкции – граждане России, связанные с Русской православной церковью (РПЦ), поддержавшей российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Санкции СНБО вводятся на пять лет (в отношении 16 человек) и на 30 лет (относительно шести человек).