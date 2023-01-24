Зеленский: Госчиновникам больше не удастся ездить за границу на отдых или с другой личной целью

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей", – сказал он.

По словам президента, это касается "правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве".

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", – объяснил Зеленский.