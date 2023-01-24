Зеленский: Госчиновникам больше не удастся ездить за границу на отдых или с другой личной целью

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей", – сказал он.
По словам президента, это касается "правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве".
"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", – объяснил Зеленский.
Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение несколько раз: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября Рада продлила военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.