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Зеленский: Госчиновникам больше не удастся ездить за границу на отдых или с другой личной целью

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Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу, отметил Зеленский
Есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу, отметил Зеленский
Фото: ЕРА

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. Об этом в видеообращении по итогам 23 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей", – сказал он.

По словам президента, это касается "правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве".

"Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", – объяснил Зеленский.

Контекст:

Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение несколько раз: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября16 ноября Рада продлила военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СНБО, граница, запрет, военное положение, вторжение, правоохранители, Владимир Зеленский, чиновники, отдых, Кабмин, прокурор
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