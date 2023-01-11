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СБУ перекрыла каналы побега "уклонистов" за границу. В трех регионах Украины арестованы девять организаторов схем выезда

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СБУ задержало девятерых организаторов канала переправки "уклонистов" за границы Украины
СБУ задержало девятерых организаторов канала переправки "уклонистов" за границы Украины
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией Украины и прокуратурой заблокировала еще три канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Об этом 11 января сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

"В результате спецопераций в трех регионах Украины задержаны девять организаторов нелегальных "траффиков". За деньги они обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов", – сказано в сообщении.

Свои "услуги" организаторы схемы оценивали в $1,5–3 тыс., добавили в спецслужбе. Сумма зависела от дальности региона и срочности поездки.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег более сотни человек", – отмечается в сообщении.

Деятельность одной из группировок, специализирующихся на нелегальной миграции, заблокирована в Запорожской области, уточнили в СБУ.

Здесь организаторы схемы предлагали потенциальным призывникам пакет фальшивых документов о непригодности к военной службе, с которым те якобы могли пересечь границу. Также они создали фиктивный благотворительный фонд для того, чтобы регистрировать своих "клиентов" в качестве волонтеров и водителей международных гуманитарных рейсов, добавили в спецслужбе.

На Закарпатье был заблокирован еще один канал нелегального бегства "уклонистов".

"В этот раз незаконную деятельность организовал местный пограничник. Чиновник предлагал "помощь" в выезде за пределы Украины вне пунктов пропуска", – заявили в СБУ.

В Ивано-Франковской области работники СБУ разоблачили местного врача и чиновницу, которые оформляли третьим лицам фиктивную инвалидность, после чего "клиент" получал право сопровождать "лицо с инвалидностью" за границу.

В спецслужбе указали, что уголовные производства в отношении организаторов схем выезда "уклонистов" открыты по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

"Продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", – подытожили в СБУ.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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