СБУ перекрыла каналы побега "уклонистов" за границу. В трех регионах Украины арестованы девять организаторов схем выезда

"В результате спецопераций в трех регионах Украины задержаны девять организаторов нелегальных "траффиков". За деньги они обещали своим клиентам беспрепятственный выезд в Евросоюз на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов", – сказано в сообщении.

Свои "услуги" организаторы схемы оценивали в $1,5–3 тыс., добавили в спецслужбе. Сумма зависела от дальности региона и срочности поездки.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег более сотни человек", – отмечается в сообщении.

Деятельность одной из группировок, специализирующихся на нелегальной миграции, заблокирована в Запорожской области, уточнили в СБУ.

Здесь организаторы схемы предлагали потенциальным призывникам пакет фальшивых документов о непригодности к военной службе, с которым те якобы могли пересечь границу. Также они создали фиктивный благотворительный фонд для того, чтобы регистрировать своих "клиентов" в качестве волонтеров и водителей международных гуманитарных рейсов, добавили в спецслужбе.

На Закарпатье был заблокирован еще один канал нелегального бегства "уклонистов".

"В этот раз незаконную деятельность организовал местный пограничник. Чиновник предлагал "помощь" в выезде за пределы Украины вне пунктов пропуска", – заявили в СБУ.

В Ивано-Франковской области работники СБУ разоблачили местного врача и чиновницу, которые оформляли третьим лицам фиктивную инвалидность, после чего "клиент" получал право сопровождать "лицо с инвалидностью" за границу.

В спецслужбе указали, что уголовные производства в отношении организаторов схем выезда "уклонистов" открыты по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

"Продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", – подытожили в СБУ.