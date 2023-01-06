Мужчина упал с десятиметрового обрыва, пытаясь нелегально пересечь границу с Румынией – Госпогранслужба

Накануне вечером пограничники преследовали жителя Запорожской области, который приехал на Западную Украину и пытался нелегально перейти границу с Румынией. Убегая, он упал с десятиметрового обрыва.
"После неудачных попыток помочь пострадавшему пограничники вызвали спасателей и бригаду скорой помощи", – написали в пресс-службе.
Сообщается, что мужчина не получил серьезных ранений. Он признался, что хотел пересечь украино-румынскую границу по реке Тиса. Сотрудники Госпогранслужбы составили на него протокол об административном нарушении и передали мужчину в областной отдел комплектования.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, из Украины незаконно пытались выехать 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.