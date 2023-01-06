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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мужчина упал с десятиметрового обрыва, пытаясь нелегально пересечь границу с Румынией – Госпогранслужба

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Житель Запорожской области хотел нелегально покинуть Украину
Житель Запорожской области хотел нелегально покинуть Украину
Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям спасли упавшего с горы мужчину. Об этом 6 января сообщила пресс-служба ГПСУ.

Накануне вечером пограничники преследовали жителя Запорожской области, который приехал на Западную Украину и пытался нелегально перейти границу с Румынией. Убегая, он упал с десятиметрового обрыва.

"После неудачных попыток помочь пострадавшему пограничники вызвали спасателей и бригаду скорой помощи", – написали в пресс-службе.

Сообщается, что мужчина не получил серьезных ранений. Он признался, что хотел пересечь украино-румынскую границу по реке Тиса. Сотрудники Госпогранслужбы составили на него протокол об административном нарушении и передали мужчину в областной отдел комплектования.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/703824524684490/

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, из Украины незаконно пытались выехать 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.

Теги: Румыния, Закарпатье, граница, военное положение, ГПСУ
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