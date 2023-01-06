Мужчина упал с десятиметрового обрыва, пытаясь нелегально пересечь границу с Румынией – Госпогранслужба

Накануне вечером пограничники преследовали жителя Запорожской области, который приехал на Западную Украину и пытался нелегально перейти границу с Румынией. Убегая, он упал с десятиметрового обрыва.

"После неудачных попыток помочь пострадавшему пограничники вызвали спасателей и бригаду скорой помощи", – написали в пресс-службе.

Сообщается, что мужчина не получил серьезных ранений. Он признался, что хотел пересечь украино-румынскую границу по реке Тиса. Сотрудники Госпогранслужбы составили на него протокол об административном нарушении и передали мужчину в областной отдел комплектования.