Кабмин отказался от программы "єВідрядження", по которой военнообязанным мужчинам обещали выезд за границу на семь дней

По ее словам, Кабмин отказался от программы "єВідрядження", проект которой предполагал возможность предпринимателям при соблюдении определенных условий выезжать из Украины на семь дней в командировку.
Вместо этого Минэкономики подготовило проект постановления, которое детализирует и нормирует критерии и порядок бронирования, предусмотренный в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который Верховная Рада приняла 4 ноября.
"С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура командировки потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов", – сообщила Свириденко.
Свириденко не уточнила, на каких условиях забронированным мужчинам разрешат командировку.
"Финальное решение остается за Минобороны и Генштабом. Не может быть иной позиции, потому что в стране идет война. У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.", – объяснила министр экономики.
Кабмин анонсировал, что возможность мужчинам выезжать за границу в рабочие командировки "єВідрядження" появится на электронном портале госуслуг "Дія" с 1 сентября. Планировалось, что услугой смогут воспользоваться физлица-предприниматели и юридические лица, у которых подана налоговая отчетность, нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, а средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн. Также для выезда за границу будет необходимо внести гарантированный платеж в 200 тыс. грн.
31 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль еще не подписал постановление, поскольку в правительстве еще идут дискуссии по этому поводу.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.