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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин отказался от программы "єВідрядження", по которой военнообязанным мужчинам обещали выезд за границу на семь дней

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Закон о бронировании должен урегулировать механизм командировок за границу без "єВідрядження", считает Свириденко
Закон о бронировании должен урегулировать механизм командировок за границу без "єВідрядження", считает Свириденко
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Правительство Украины разрабатывает механизм выезда за границу мужчин, получивших бронирование от мобилизации. Об этом министр экономики Юлия Свириденко рассказала в опубликованном 27 декабря интервью Forbes.

По ее словам, Кабмин отказался от программы "єВідрядження", проект которой предполагал возможность предпринимателям при соблюдении определенных условий выезжать из Украины на семь дней в командировку.

Вместо этого Минэкономики подготовило проект постановления, которое детализирует и нормирует критерии и порядок бронирования, предусмотренный в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который Верховная Рада приняла 4 ноября.

"С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура командировки потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов", – сообщила Свириденко.

Свириденко не уточнила, на каких условиях забронированным мужчинам разрешат командировку. 

"Финальное решение остается за Минобороны и Генштабом. Не может быть иной позиции, потому что в стране идет война. У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача – помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д.", – объяснила министр экономики.

Кабмин анонсировал, что возможность мужчинам выезжать за границу в рабочие командировки "єВідрядження" появится на электронном портале госуслуг "Дія" с 1 сентября. Планировалось, что услугой смогут воспользоваться физлица-предприниматели и юридические лица, у  которых подана налоговая отчетность, нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, а средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн. Также для выезда за границу будет необходимо внести гарантированный платеж в 200 тыс. грн.

31 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль еще не подписал постановление, поскольку в правительстве еще идут дискуссии по этому поводу. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

Теги: Украина, мобилизация, Министерство экономики, военное положение, законодательство, Юлия Свириденко
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