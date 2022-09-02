"єВідрядження". Шмыгаль еще не подписал постановление, которое разрешит мужчинам заграничные командировки – Федоров

Возможность выезда мужчин за границу в командировки еще обговаривают в Кабмине Фото: depositphotos.com

"Мы анонсировали, что было принято решение в Кабмине, но постановление еще не подписано. Если оно будет подписано, мы эту услугу быстро реализуем, потому что у нас есть интеграции с реестрами. Пока еще происходят дискуссия в правительстве относительно этого постановления, его доработки, публикации и так далее", – рассказал Федоров.

Он уточнил, что не может сказать, будет ли оно подписано, когда и в каком формате.

Кабинет Министров анонсировал, что с 1 сентября на электронном портале госуслуг "Дія" появится возможность мужчинам выезжать за границу в рабочие командировки "єВідрядження".

Планировалось, что услугой смогут воспользоваться физлица-предприниматели и юридические лица, у которых подана налоговая отчетность, нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, а средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн. Также для выезда за границу будет необходимо внести гарантированный платеж в 200 тыс. грн.