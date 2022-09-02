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"єВідрядження". Шмыгаль еще не подписал постановление, которое разрешит мужчинам заграничные командировки – Федоров

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Возможность выезда мужчин за границу в командировки еще обговаривают в Кабмине
Возможность выезда мужчин за границу в командировки еще обговаривают в Кабмине
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще не подписал постановление, разрешающее с 1 сентября военнообязанным мужчинам ездить в командировки. Об этом 31 августа заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге в агентстве "Укринформ".

"Мы анонсировали, что было принято решение в Кабмине, но постановление еще не подписано. Если оно будет подписано, мы эту услугу быстро реализуем, потому что у нас есть интеграции с реестрами. Пока еще происходят дискуссия в правительстве относительно этого постановления, его доработки, публикации и так далее", – рассказал Федоров.

Он уточнил, что не может сказать, будет ли оно подписано, когда и в каком формате. 

Кабинет Министров анонсировал, что с 1 сентября на электронном портале госуслуг "Дія" появится возможность мужчинам выезжать за границу в рабочие командировки "єВідрядження". 

Планировалось, что услугой смогут воспользоваться физлица-предприниматели и юридические лица, у которых подана налоговая отчетность, нет задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование, а средняя заработная плата в компании составляет не менее 20 тыс. грн. Также для выезда за границу будет необходимо внести гарантированный платеж в 200 тыс. грн.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа, 15 августа – до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий.

Петиции к президенту с предложениями разрешить мужчинам выезд за границу во время положения несколько раз набирали необходимое для рассмотрения количество голосов.

Теги: Украина, Кабинет Министров, мобилизация, запрет, военное положение, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, мужчины, Кабмин, границы
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