Заместитель министра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ

Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".
"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях", – говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что на должности Шаповалов успешно провел несколько реформ в обеспечении армии, в частности – добился демонополизация услуг питания и поставок горючего в ВСУ, а также своевременного обеспечения военных бронежилетами и защитными касками.
Шаповалов работаол в МО с ноября 2021 года, до этого занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Советник министра обороны Алексей Копытько назвал уход Шаповалова "огромной и чудовищно несвоевременной потерей в команде".
"Вынужденное решение, чтобы показать – никто ни за какие кресла не держится. И что стабильное обеспечение армии важнее всего", – написал он в Facebook.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
23 января в НАБУ сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.