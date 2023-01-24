Заместитель министра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ

Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на должности Шаповалов успешно провел несколько реформ в обеспечении армии, в частности – добился демонополизация услуг питания и поставок горючего в ВСУ, а также своевременного обеспечения военных бронежилетами и защитными касками.

Шаповалов работаол в МО с ноября 2021 года, до этого занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Советник министра обороны Алексей Копытько назвал уход Шаповалова "огромной и чудовищно несвоевременной потерей в команде".

"Вынужденное решение, чтобы показать – никто ни за какие кресла не держится. И что стабильное обеспечение армии важнее всего", – написал он в Facebook.



