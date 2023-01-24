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Заместитель министра обороны Украины подал в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ

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Шаповалов работал заместителем главы МО с ноября 2021 года
Шаповалов работал заместителем главы МО с ноября 2021 года
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра и обратился с соответствующим представлением в Кабинет Министров Украины. Об этом 24 января сообщает сайт МО.

Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на должности Шаповалов успешно провел несколько реформ в обеспечении армии, в частности – добился демонополизация услуг питания и поставок горючего в ВСУ, а также своевременного обеспечения военных бронежилетами и защитными касками.

Шаповалов работаол в МО с ноября 2021 года, до этого занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Советник министра обороны Алексей Копытько назвал уход Шаповалова "огромной и чудовищно несвоевременной потерей в команде".

"Вынужденное решение, чтобы показать – никто ни за какие кресла не держится. И что стабильное обеспечение армии важнее всего", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid06rBnE9soPJJurMYWpiKke8USbdMfXquA2YWGFtCAqDamNz9YyyUEByfDWm8XYz7xl


Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в НАБУ сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.

Теги: продукты, Алексей Резников, Минобороны, отставка, ВСУ, Алексей Копытько
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