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Сегодня Кабмин Украины планирует уволить пять глав ОВА – СМИ

Кабмин может уволить глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской ОВА
Кабмин может уволить глав Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской ОВА
Фото: depositphotos.com

24 января Кабинет Министров Украины может уволить пять глав областных государственных администраций, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на документы о кадровых решениях, которые оказались в распоряжении редакции.

Речь идет о председателях Днепропетровской обладминистрации Валентине Резниченко, Запорожской – Александре Старухе, Киевской – Алексее Кулебе, Сумской – Дмитрие Живицком и Херсонской – Ярославе Янушевиче. 

По данным издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам. В отношении других председателей ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон, говорится в материале. 

Контекст:

В видеообращении по итогам 23 января Зеленский заявил, что принял ряд кадровых решений.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня [23 января], часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", – сказал он.

24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление на увольнение с этой должности. Он опубликовал свое фото с заявлением об увольнении по собственному желанию, датированным 23 января. Пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко.

Также был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко по собственному желанию.

Кроме того, в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Заявление об увольнении написали и два заместителя министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря и Вячеслав Негода. 

Теги: Украина, Кабинет Министров, отставка, увольнение, регионы, Кабмин
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