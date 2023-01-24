Еще один заместитель министра написал заявление об отставке

"Благодарю коллег и партнеров по правительству, парламенту, Офису президента Украины. Спасибо каждому главе областной администрации и мэрам городов. Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств выпало на эту неделю юридическое оформление", – написал Лукеря.

Контекст:

В видеообращении по итогам 23 января Зеленский заявил, что принял ряд кадровых решений.

"Уже есть также кадровые решения – часть сегодня [23 января], часть будет завтра – относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", – сказал он.

24 января замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление на увольнение с этой должности. Он опубликовал свое фото с заявлением об увольнении по собственному желанию, датированным 23 января. Пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский подписал указ об увольнении Тимошенко.

Также был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Симоненко по собственному желанию.

Кроме того, в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".