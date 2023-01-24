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Алексей Кулеба официально стал заместителем Ермака вместо Тимошенко – указ президента

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Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы ОПУ
Зеленский назначил Алексея Кулебу заместителем главы ОПУ
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы заместителем главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Соответствующий указ №42/2023 опубликован вечером 24 января на официальном сайте главы государства.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в документе.

Перед этим президентским указом №41/2023 от 24 января Кулеба был уволен с должности главы Киевской ОГА.

Утром 24 января Зеленский уволил с должности замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, проработавшего в Администрации Президента, а впоследствии в Офисе президента с мая 2019 года.

Контекст:

Кулеба родился в 1983 году в Киеве, окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика", имеет степень магистра международной экономики. До ноябрь 2008 года учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления.

С января по июнь 2005 года работал менеджером КП "Киев-медиа" Киевского областного совета, был помощником народного депутата. С декабря 2010 года по декабрь 2011 года преподавал в "Межрегиональной Академии управления персоналом". Занимался бизнесом, с мая 2014 года по октябрь 2015 года был помощником депутата Киевсовета.

С октября 2016 года по август 2017 года Кулеба был советником гендиректора киевского КП "Плесо". В ноябре 2019 года стал директором департамента благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА), с 2021 года был заместителем главы КГГА Виталия Кличко.

Киевскую область возглавил в феврале 2022 года, но в середине марта на должность главы ОВА назначили генерала Александра Павлюка в связи со сложной военной обстановкой в Киевской области. В мае 2022 года Кулеба снова стал главой Киевской ОВА.

Теги: Украина, указ, отставка, Владимир Зеленский, президент, увольнение, Офис президента Украины, назначение, Алексей Кулеба
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