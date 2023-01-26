Оккупанты устроили пыточную в Горностаевке Херсонской области, туда отправляют "подозреваемых" в сотрудничестве с ВСУ – Генштаб

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Продолжаются контрразведывательные мероприятия в отдельных временно захваченных населенных пунктах Херсонской области. Российские оккупанты активно разыскивают украинских патриотов, – говорится в сообщении. – А в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины в Херсонской области российские захватчики обустроили пыточную. В нее можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины".

Контекст:

В ноябре 2022 года ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области россияне применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных.