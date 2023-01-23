Россия использует военные преступления как метод ведения войны против Украины – Матвийчук

"После начала полномасштабной российской агрессии мы столкнулись с беспрецедентным количеством военных преступлений. Но я всегда говорю, что мы документируем не просто нарушения гаагских или женевских конвенций, мы документируем человеческую боль", – сказала она.
Правозащитница отметила, что "отсюда и расстрелы эвакуационных коридоров, отсюда и создание Россией системы фильтрационных лагерей, отсюда целенаправленное уничтожение жилых домов, церквей, школ, больниц, отсюда убийства, изнасилования, пытки и похищения гражданских людей на оккупированных территориях".
"Россия использует военные преступления как метод ведения этой войны. Она пытается сломить наше сопротивление и оккупировать Украину через невыразимые страдания гражданского населения, и мы документируем эти страдания, чтобы рано или поздно [президент РФ Владимир] Путин и высшее политическое руководство РФ, высшее военное командование РФ, а также все россияне, которые совершали эти преступления своими руками, были наказаны", – заявила Матвийчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.