Россия использует военные преступления как метод ведения войны против Украины – Матвийчук

"После начала полномасштабной российской агрессии мы столкнулись с беспрецедентным количеством военных преступлений. Но я всегда говорю, что мы документируем не просто нарушения гаагских или женевских конвенций, мы документируем человеческую боль", – сказала она.

Правозащитница отметила, что "отсюда и расстрелы эвакуационных коридоров, отсюда и создание Россией системы фильтрационных лагерей, отсюда целенаправленное уничтожение жилых домов, церквей, школ, больниц, отсюда убийства, изнасилования, пытки и похищения гражданских людей на оккупированных территориях".

"Россия использует военные преступления как метод ведения этой войны. Она пытается сломить наше сопротивление и оккупировать Украину через невыразимые страдания гражданского населения, и мы документируем эти страдания, чтобы рано или поздно [президент РФ Владимир] Путин и высшее политическое руководство РФ, высшее военное командование РФ, а также все россияне, которые совершали эти преступления своими руками, были наказаны", – заявила Матвийчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)