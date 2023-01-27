За прошедшие сутки РФ выпустила по Украине 70 ракет и 125 раз обстреляла из РСЗО – Генштаб

Подразделения Сил обороны отразили атаки врага в нескольких районах Луганской и Донецкой областей Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В 18 из них оккупанты использовали беспилотные летательные аппартаты типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе были сбиты.

Кроме того, россияне совершил 70 пусков ракет, больше половвины из них (47) удалось уничтожить. Также зафиксировано 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки в нескольких районах Луганской и Донецкой областей.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной, наступательных группировок противника не обнаружено. Тем не менее, идет совместная учеба, под видом которой Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Беларуси", – говорится в сообщении.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы Черниговской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон, информируют в Генштабе ВСУ.