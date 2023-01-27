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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За прошедшие сутки РФ выпустила по Украине 70 ракет и 125 раз обстреляла из РСЗО – Генштаб

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Подразделения Сил обороны отразили атаки врага в нескольких районах Луганской и Донецкой областей
Подразделения Сил обороны отразили атаки врага в нескольких районах Луганской и Донецкой областей
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки армия России нанесла по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам страны 44 авиационных удара. Об этом Генеральный штаб ВСУ 27 января сообщил в Facebook.

В 18 из них оккупанты использовали беспилотные летательные аппартаты типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе были сбиты.

Кроме того, россияне совершил 70 пусков ракет, больше половвины из них (47) удалось уничтожить. Также зафиксировано 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

По данным  Генштаба, подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки в нескольких районах Луганской  и Донецкой областей. 

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной, наступательных группировок противника не обнаружено. Тем не менее, идет совместная учеба, под видом которой Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Беларуси", – говорится в сообщении.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы Черниговской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей. На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон, информируют в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0NsEn3xKrYcpU94hgN9HsTrJTAmtuaZam1DA4ERYtaaxnMWQvh2yTc2CnE59BM4ogl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 26 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 123 860 российских оккупантов.

Россия потеряла в войне 1908 БПЛА оперативно-тактического уровня, 220 средств ПВО, 2169 артсистем и другое вооружение.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Черниговская область, война России против Украины
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