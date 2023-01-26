Оккупанты за сутки нанесли 37 авиаударов и выпустили по Украине 59 ракет – Генштаб ВСУ

За сутки россияне нанесли 37 авиационных ударов, 17 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Поліція Київської області / Facebook

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"[Враг] наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и дальше, – говорится в сообщении. – За эти сутки противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136. Все эти дроны были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей".

Кроме того, оккупанты совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе ВСУ.