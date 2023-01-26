Оккупанты за сутки нанесли 37 авиаударов и выпустили по Украине 59 ракет – Генштаб ВСУ

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"[Враг] наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и дальше, – говорится в сообщении. – За эти сутки противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136. Все эти дроны были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей".
Кроме того, оккупанты совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе ВСУ.
26 января ночью и утром российские оккупанты нанесли удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго" в Facebook.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинские военные сбили все 24 беспилотника Shahed-136/131, выпущенные оккупантами ночью.
Также военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря, добавил он.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.
По данным ГСЧС на 15.00, в результате воздушной атаки России по Украине 26 января погибло не менее 11 человек, столько же пострадало. Удары оккупантов зафиксировали в 11 областях.