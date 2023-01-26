ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли 37 авиаударов и выпустили по Украине 59 ракет – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки россияне нанесли 37 авиационных ударов, 17 из них с использованием БПЛА типа Shahed-136, отметили в Генштабе ВСУ
За сутки россияне нанесли 37 авиационных ударов, 17 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Поліція Київської області / Facebook

Российские оккупационные войска не оставляют намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

Об этом 26 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"[Враг] наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и дальше, – говорится в сообщении. – За эти сутки противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136. Все эти дроны были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей".

Кроме того, оккупанты совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня, добавили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0pvGZ6qCVdKhxgsJfSVia59DETX6HCZWeCYZoZ5cXnE7iJAiMKNKed5GZfVKpcVCJl

Контекст:

26 января ночью и утром российские оккупанты нанесли удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго" в Facebook. 

Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинские военные сбили все 24 беспилотника Shahed-136/131, выпущенные оккупантами ночью.

Также военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря, добавил он.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.

По данным ГСЧС на 15.00, в результате воздушной атаки России по Украине 26 января погибло не менее 11 человек, столько же пострадало. Удары оккупантов зафиксировали в 11 областях.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, авиация, беспилотники, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макмени упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  "Слишком много болтовни". Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (87278)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (58450)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (52785)
4
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48713)
5
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42938)
6
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (24746)
7
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (21756)
8
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (17298)
 
 
 
 