Небытов показал российскую ракету, которую достали из озера в Киевской области

"После сегодняшней атаки оккупантов обломки такой ракеты достали из озера одного из районов Киевской области. Очередные подтверждения преступлений армии Российской Федерации и хорошие результаты работы наших сил ПВО. Сейчас полицейские Киевской области осматривают место происшествия", – сообщил он.

По словам Небытова, обломки российских ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области.

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". В энергосистеме Украины после атаки существует значительный дефицит мощности, сообщили в компании. Наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.

Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины (в том числе 20 сбили в районе столицы), сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.