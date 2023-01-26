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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве есть погибший и пострадавшие в результате попадания ракеты – Кличко

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Ракета упала в Голосеевском районе Киева, есть погибший и пострадавшие
Ракета упала в Голосеевском районе Киева, есть погибший и пострадавшие
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (архив)

В Киеве в результате попадания ракеты погиб человек, сообщил 26 января в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками", – написал Кличко.

До этого в Киевской городской военной администрации сообщали, что в Голосеевском районе есть пострадавшие в результате падения части ракеты и информация уточняется.

Перед этим Кличко сообщал о взрыве в Днепровском районе столицы. сейчас в Киеве, как и по всей стране, продолжается воздушная тревога. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Винницкой и Одесской областях, пролете ракет в направлении Львовской области. В Одесской области зафиксированы попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры.

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

Контекст:

Россия предприняла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Теги: Виталий Кличко, оккупация, раненые, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ракета, погибшие, мэр, российские оккупанты, воздушная тревога
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