В Киеве есть погибший и пострадавшие в результате попадания ракеты – Кличко

"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками", – написал Кличко.
До этого в Киевской городской военной администрации сообщали, что в Голосеевском районе есть пострадавшие в результате падения части ракеты и информация уточняется.
Перед этим Кличко сообщал о взрыве в Днепровском районе столицы. сейчас в Киеве, как и по всей стране, продолжается воздушная тревога. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Винницкой и Одесской областях, пролете ракет в направлении Львовской области. В Одесской области зафиксированы попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры.
РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
Россия предприняла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.