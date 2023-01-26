Кличко сообщил о взрыве в Киеве во время воздушной тревоги

"Взрыв в Киеве. Будьте в укрытиях!" – написал он.
Позднее Кличко добавил, что взрывы прозвучали в Днепровском районе Киева, на место прилета выехали все службы.
До этого начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщал, что оккупанты утром 26 января выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет, и все они были сбиты ПВО.
Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, сообщалось об угрозе ракетной атаки. На данный момент тревога продолжает действовать на всей территории Украины. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что утром около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области (РФ) совершили пуски ракет, ВС ВСУ ожидают более 30 ракет.
Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Винницкой и Одесской областях, пролете ракет в направлении Львовской области.
Россия предприняла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.