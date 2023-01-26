РФ выпустила в сторону Киева более 15 ракет, ПВО сбила все, тревога продолжается – КГВА

"Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты!" – заявил он.

Попко подчеркнул, что опасность воздушных ударов не миновала, и попросил оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она продолжает действовать на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ПВО сбила первые ракеты оккупантов.

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.