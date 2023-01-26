В Украине – масштабная тревога. РФ готовится к массированному ракетному удару, предупредил глава Одесской ОВА

По состоянию на момент публикации новости сигнал тревоги не был включен только в западных областях страны.

Глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко сообщил, что возможен массированный ракетный удар РФ по Украине.

"Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!" – написал он в Telegram.