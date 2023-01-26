В Украине – масштабная тревога. РФ готовится к массированному ракетному удару, предупредил глава Одесской ОВА

По состоянию на момент публикации новости сигнал тревоги не был включен только в западных областях страны.
Глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко сообщил, что возможен массированный ракетный удар РФ по Украине.
"Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!" – написал он в Telegram.
Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.