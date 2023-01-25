В ряде областей Украины вечером объявили воздушную тревогу. В Офисе президента сообщили о сбитых целях оккупантов

Воздушные цели российских оккупантов сбиваются в нескольких регионах Украины, отметили в Офисе президента Фото: ДніпроTV / Telegram

Об этом в Telegram в 21.14 сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Пишут, что уже три группы "мопедов" взлетели. Мелкие пакостники в день рождения лучшего президента [Владимира Зеленского] не могли ничего не сделать", – написал Ким.

В 22.19 Ким предупредил в Telegram, что возможны также запуски ракет.

Об угрозах ракетной атаки со стороны РФ сообщили в Telegram также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал "не игнорировать тревогу".

"Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", – написал он в Telegram.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал в Telegram, что "враг атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами".

О звуках взрывов в Днепре сообщили в Telegram "Суспільне" и "Дніпро TV".

Отмечается, что в городе видно задымление.

По данным сайта alerts.in.ua на 23.11, воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и АР Крым.