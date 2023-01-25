Запад ответит на обстрелы РФ украинской инфраструктуры – глава МИД Канады

"Поскольку [президент России Владимир] Путин причиняет невероятную боль украинскому народу, наша поддержка украинцев непреклонна", – написала она.
Avec mes collègues du @G7 et nos partenaires pour coordonner la réponse aux attaques de la Russie contre les infrastructures énergétiques en Ukraine. Alors que Poutine inflige des souffrances inimaginables au peuple ukrainien, notre appui envers ce dernier est inébranlable.— Mélanie Joly (@melaniejoly) January 24, 2023
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.