Швеция передаст Украине оборудование для восстановления энергосистемы

"Россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения и пытается вывести из строя украинскую электроэнергетику. В прошлом шведское правительство предоставляло пакет помощи, чтобы укрепить противовоздушную оборону для усиления способности Украины защищаться от нападений, в том числе на энергетическую систему. Поддержка Svenska kraftnät способствует ее реконструкции", – заявила министр энергетики и промышленности Эбба Буш.
Прежде чем получить разрешение национального правительства, компания выяснила неотложные потребности Украины, наличие у себя необходимого оборудования, а также определила материалы в своем аварийном запасе, без которых можно обойтись, не влияя на готовность Швеции к электроснабжению.
Сейчас Svenska Kraftnät ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям о транспортировке помощи в Украину.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.