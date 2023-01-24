Швеция передаст Украине оборудование для восстановления энергосистемы

"Россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения и пытается вывести из строя украинскую электроэнергетику. В прошлом шведское правительство предоставляло пакет помощи, чтобы укрепить противовоздушную оборону для усиления способности Украины защищаться от нападений, в том числе на энергетическую систему. Поддержка Svenska kraftnät способствует ее реконструкции", – заявила министр энергетики и промышленности Эбба Буш.

Прежде чем получить разрешение национального правительства, компания выяснила неотложные потребности Украины, наличие у себя необходимого оборудования, а также определила материалы в своем аварийном запасе, без которых можно обойтись, не влияя на готовность Швеции к электроснабжению.

Сейчас Svenska Kraftnät ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям о транспортировке помощи в Украину.