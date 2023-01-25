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Дефицит мощности в энергосистеме растет из-за похолодания – "Укрэнерго"

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Энергетики ремонтируют поврежденную энергосистему там, где это разрешают военные
Энергетики ремонтируют поврежденную энергосистему там, где это разрешают военные
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Потребление электроэнергии в Украине растет из-за снижения температуры, кроме того, обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в прифронтовых районах. Об этом сообщила 25 января НЭК "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии в Украине увеличивается из-за похолодания. Соответственно, значительно растет и дефицит мощности".

В компании напомнили, что производство электроэнергии на электростанциях, которые еще работают после ракетных и дроновых атак российских захватчиков, не может полностью покрыть потребление.

Все облэнерго получили лимиты потребления, действующие в течение суток, их превышение приводит к применению аварийных отключений, предупредили в "Укрэнерго".

В компании также сообщили, что за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.

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Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем российских оккупантов. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. На временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, похолодание, электроэнергия, инфраструктура, энергосистема
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