Дефицит мощности в энергосистеме растет из-за похолодания – "Укрэнерго"

"Потребление электроэнергии в Украине увеличивается из-за похолодания. Соответственно, значительно растет и дефицит мощности".
В компании напомнили, что производство электроэнергии на электростанциях, которые еще работают после ракетных и дроновых атак российских захватчиков, не может полностью покрыть потребление.
Все облэнерго получили лимиты потребления, действующие в течение суток, их превышение приводит к применению аварийных отключений, предупредили в "Укрэнерго".
В компании также сообщили, что за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем российских оккупантов. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. На временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.