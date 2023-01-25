Дефицит мощности в энергосистеме растет из-за похолодания – "Укрэнерго"

Энергетики ремонтируют поврежденную энергосистему там, где это разрешают военные Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Потребление электроэнергии в Украине увеличивается из-за похолодания. Соответственно, значительно растет и дефицит мощности".

В компании напомнили, что производство электроэнергии на электростанциях, которые еще работают после ракетных и дроновых атак российских захватчиков, не может полностью покрыть потребление.

Все облэнерго получили лимиты потребления, действующие в течение суток, их превышение приводит к применению аварийных отключений, предупредили в "Укрэнерго".

В компании также сообщили, что за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.