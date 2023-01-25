США подтвердили выделение Украине $125 млн на энергетическую инфраструктуру – Госдеп

Встречу организовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

"Госсекретарь провел обсуждение продолжающихся усилий по ускорению поставок энергетического оборудования в Украину, высоко оценил постоянную стойкость украинских граждан и подчеркнул новый пакет в размере $125 млн для поддержки устойчивости энергетической инфраструктуры Украины, включая закупку высоковольтных автотрансформаторов, мобильных газовых турбин для поддержки основных коммунальных услуг и оборудования для ремонта распределительных подстанций", – говорится в сообщении.

Участники встречи повторили призыв к России прекратить атаки на жителей Украины и их энергетические и отопительные системы.

"Группа обязалась продолжать тесную координацию для доставки оборудования и гуманитарной помощи этой зимой, закупки необходимой инфраструктуры и поддержки долгосрочного видения Украины по модернизации и обезуглероживанию своей энергосистемы и интеграции в европейскую систему", – заявил Прайс.

Блинкен "подчеркнул твердую приверженность" США поддерживать Украину столько, сколько потребуется.