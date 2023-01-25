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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США подтвердили выделение Украине $125 млн на энергетическую инфраструктуру – Госдеп

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Российские оккупанты с осени систематически обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру
Российские оккупанты с осени систематически обстреливают украинскую энергетическую инфраструктуру
Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел "Большой семерки" и их международные партнеры обсудили поддержку энергетического сектора Украины. Об этом 25 января сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Встречу организовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

"Госсекретарь провел обсуждение продолжающихся усилий по ускорению поставок энергетического оборудования в Украину, высоко оценил постоянную стойкость украинских граждан и подчеркнул новый пакет в размере $125 млн для поддержки устойчивости энергетической инфраструктуры Украины, включая закупку высоковольтных автотрансформаторов, мобильных газовых турбин для поддержки основных коммунальных услуг и оборудования для ремонта распределительных подстанций", – говорится в сообщении.

Участники встречи повторили призыв к России прекратить атаки на жителей Украины и их энергетические и отопительные системы.

"Группа обязалась продолжать тесную координацию для доставки оборудования и гуманитарной помощи этой зимой, закупки необходимой инфраструктуры и поддержки долгосрочного видения Украины по модернизации и обезуглероживанию своей энергосистемы и интеграции в европейскую систему", – заявил Прайс.

Блинкен "подчеркнул твердую приверженность" США поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, энергетика, Госдепартамент США, электричество, электроэнергия, Энтони Блинкен, обстрелы, война России против Украины
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