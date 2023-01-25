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Штрафуя облэнерго за несоблюдение графиков, НКРЭКУ не учитывает разрушение энергообъектов – экс-министр энергетики

Оржель подчеркнул, что на восстановление поврежденных оккупантами энергетических объектов нужно время
Оржель подчеркнул, что на восстановление поврежденных оккупантами энергетических объектов нужно время
Фото: kmu.gov.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не учитывает объективные факторы, когда налагает на облэнерго штрафы за несоблюдение графиков отключения света. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Регулятор – он же политический орган, который на сегодняшний день налагает штрафы на эти компании. Есть объективные реалии, есть объективные факторы, которые действительно не могут предоставить электрическую энергию потребителю, если полностью разбить подстанцию 330 кВ, 35х10 кВ. То есть моментально восстановить эти подстанции практически невозможно", – сказал он.

Оржель подчеркнул, что на восстановление поврежденных оккупантами энергетических объектов нужно время, и сейчас энергетики пытаются переподключить потребителей, чтобы давать им электроэнергию по графику.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, штраф, электроэнергия, НКРЭКУ, ремонт, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Алексей Оржель, энергосистема, восстановление
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