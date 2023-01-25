Штрафуя облэнерго за несоблюдение графиков, НКРЭКУ не учитывает разрушение энергообъектов – экс-министр энергетики

"Регулятор – он же политический орган, который на сегодняшний день налагает штрафы на эти компании. Есть объективные реалии, есть объективные факторы, которые действительно не могут предоставить электрическую энергию потребителю, если полностью разбить подстанцию 330 кВ, 35х10 кВ. То есть моментально восстановить эти подстанции практически невозможно", – сказал он.

Оржель подчеркнул, что на восстановление поврежденных оккупантами энергетических объектов нужно время, и сейчас энергетики пытаются переподключить потребителей, чтобы давать им электроэнергию по графику.