НКРЭКУ занимается популизмом, штрафуя облэнерго за отключение света по команде "Укрэнерго" – "Умные электросети Украины"

"Я убежденно считаю, что действия регулятора в этом случае носят популистский характер, при всем уважении, это не подходит регулятору и не имеет ничего общего с good government", – сказал он.

Баранюк подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), налагает на облэнерго штрафы за обязанности, которые они на себя не брали, выполняемые в условиях войны.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы наказывать одну из компаний за то, что еще точно не проверено и где есть достаточно высокая погрешность не по вине комиссии, не по вине компаний, не по вине государства, а по вине государства-соседа", – сказал Баранюк.

Он добавил, что сейчас украинцы считают энергетиков героями, которые, рискуя своей жизнью, возвращают людям свет.

"Более того, облэнерго фактически лишены RAB-тарифа, они испытали недостаточное поднятие заработных плат и работают в условиях, когда их персонал активно мобилизуют", – подчеркнул эксперт.