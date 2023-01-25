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НКРЭКУ занимается популизмом, штрафуя облэнерго за отключение света по команде "Укрэнерго" – "Умные электросети Украины"

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Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику
Фото: depositphotos.com

Операторы системы распределения выключают людям свет по распоряжению системного оператора "Укрэнерго", а наложенные на них штрафы базируются на непроверенной информации. Об этом заявил генеральный исполнительный директор ОС "Умные электросети Украины" Александр Баранюк.

"Я убежденно считаю, что действия регулятора в этом случае носят популистский характер, при всем уважении, это не подходит регулятору и не имеет ничего общего с good government", – сказал он.

Баранюк подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), налагает на облэнерго штрафы за обязанности, которые они на себя не брали, выполняемые в условиях войны.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы наказывать одну из компаний за то, что еще точно не проверено и где есть достаточно высокая погрешность не по вине комиссии, не по вине компаний, не по вине государства, а по вине государства-соседа", – сказал Баранюк.

Он добавил, что сейчас украинцы считают энергетиков героями, которые, рискуя своей жизнью, возвращают людям свет.

"Более того, облэнерго фактически лишены RAB-тарифа, они испытали недостаточное поднятие заработных плат и работают в условиях, когда их персонал активно мобилизуют", – подчеркнул эксперт.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, НКРЭКУ, отключение света, обстрелы, инфраструктура, энергосистема, RAB-тариф
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