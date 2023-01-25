НКРЭКУ занимается популизмом, штрафуя облэнерго за отключение света по команде "Укрэнерго" – "Умные электросети Украины"

"Я убежденно считаю, что действия регулятора в этом случае носят популистский характер, при всем уважении, это не подходит регулятору и не имеет ничего общего с good government", – сказал он.
Баранюк подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), налагает на облэнерго штрафы за обязанности, которые они на себя не брали, выполняемые в условиях войны.
"Мы сейчас говорим о том, чтобы наказывать одну из компаний за то, что еще точно не проверено и где есть достаточно высокая погрешность не по вине комиссии, не по вине компаний, не по вине государства, а по вине государства-соседа", – сказал Баранюк.
Он добавил, что сейчас украинцы считают энергетиков героями, которые, рискуя своей жизнью, возвращают людям свет.
"Более того, облэнерго фактически лишены RAB-тарифа, они испытали недостаточное поднятие заработных плат и работают в условиях, когда их персонал активно мобилизуют", – подчеркнул эксперт.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.