НКРЭКУ оштрафовала уже пять облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита

Штраф наложен на "ДТЭК Киевские электросети" и "Одесские электросети". На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".