НКРЭКУ оштрафовала уже пять облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита

Штраф наложен на "ДТЭК Киевские электросети" и "Одесские электросети". На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".
На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.