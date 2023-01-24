В ДТЭК категорически не согласны с решением НКРЭКУ о штрафе Фото: пресс-служба ДТЭК

"Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. ДТЭК приложит все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – сообщили в компании.

В ДТЭК добавили, что категорически не согласен с решением НКРЭКУ о штрафе и обжалует его в суде.

"В компании отметили, что с первого дня войны энергетики компании работают в режиме военного времени, обеспечивая работу электросетей в условиях постоянных террористических атак России на энергосистему страны", – пишет "РБК-Украина".