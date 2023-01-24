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Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора – ДТЭК

В ДТЭК категорически не согласны с решением НКРЭКУ о штрафе
В ДТЭК категорически не согласны с решением НКРЭКУ о штрафе
Фото: пресс-служба ДТЭК

Энергетики, несмотря на постоянные атаки российских террористов, делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии между всеми потребителями. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий компании ДТЭК по поводу решения НКРЭКУ о штрафе для пяти облэнерго за "несоблюдение графиков".

"Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. ДТЭК приложит все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", – сообщили в компании.

В ДТЭК добавили, что категорически не согласен с решением НКРЭКУ о штрафе и обжалует его в суде.

"В компании отметили, что с первого дня войны энергетики компании работают в режиме военного времени, обеспечивая работу электросетей в условиях постоянных террористических атак России на энергосистему страны", – пишет "РБК-Украина".

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, ДТЭК, штраф, электроэнергия, НКРЭКУ, обстрелы, энергосистема
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