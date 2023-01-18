США выделят $125 млн на ремонт энергетической инфраструктуры в Украине

На встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской и другими членами делегации она отметила, что деньги предназначаются для обеспечения резервного питания систем водоснабжения и централизованого теплоснабжения. Также выделенные средства пойдут на пополнение запасов газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

В USAID заявили, что средства будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, которое одобрил Конгресс США в декабре 2022 года.