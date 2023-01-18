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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США выделят $125 млн на ремонт энергетической инфраструктуры в Украине

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США помогут Украине в восстановлении энергоинфраструктуры
США помогут Украине в восстановлении энергоинфраструктуры
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена предоставит $125 млн на материалы для устранения последствий ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает Associated Press 18 января.

На встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской и другими членами делегации она отметила, что деньги предназначаются для обеспечения резервного питания систем водоснабжения и централизованого теплоснабжения. Также выделенные средства пойдут на пополнение  запасов газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

В USAID заявили, что средства будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, которое одобрил Конгресс США в декабре 2022 года.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: США, энергетика, электричество, электроэнергия, USAID, финансовая помощь, война России против Украины
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