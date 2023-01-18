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Восстановление Украины должно базироваться на новой "зеленой" электроэнергии – гендиректор ДТЭК Тимченко в Давосе

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Максим Тимченко: Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС
Максим Тимченко: Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС
Фото: dtek.com

Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на "зеленой" электроэнергии, поэтому международные компании должны присоединиться к восстановлению Украины. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола "Украина: ускорение декарбонизации в Европе" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет сайт компании.

"ДТЭК обращается к международным компаниям с просьбой присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины. Любой процесс восстановления Украины должен иметь европейскую перспективу и базироваться на новой "зеленой" электроэнергии, ускоряя таким образом энергетический переход в ЕС", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что увеличение мощностей украинской "зеленой" энергетики до 30 ГВт позволило бы Украине достичь 50% доли ВИЭ в структуре мощностей. Он добавил, что в случае увеличения мощностей ВИЭ 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в Евросоюз в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.

"Таково наше видение энергетического сектора Украины до 2030 года. Таким образом, Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", – заявил генеральный директор ДТЭК.

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, потому что основная ее часть находится на юге Украины.

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в 2019-м и 2020 году в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил министр.

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, экология, Всемирный экономический форум, Давос, энергетика, экспорт, электроэнергия, война России против Украины, Евросоюз, Максим Тимченко, будущее, зеленая энергетика, энергия, ЕС, восстановление
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