В нескольких областях экстренно отключили электричество из-за тревоги. Ермак сообщил о первых сбитых ракетах оккупантов

"Это вынужденный превентивный шаг, позволяющий избежать существенных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – говорится в сообщении ДТЭК, опубликованном после объявления в Украине воздушной тревоги.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что украинские силы противовоздушной обороны уже сбили первые ракеты, выпущенные по Украине утром 26 января российскими оккупантами. Регион сбития он не уточнил.

Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, сообщалось об угрозе ракетной атаки. На данный момент тревога продолжает действовать на всей территории Украины.