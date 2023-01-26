В нескольких областях экстренно отключили электричество из-за тревоги. Ермак сообщил о первых сбитых ракетах оккупантов

"Это вынужденный превентивный шаг, позволяющий избежать существенных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – говорится в сообщении ДТЭК, опубликованном после объявления в Украине воздушной тревоги.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что украинские силы противовоздушной обороны уже сбили первые ракеты, выпущенные по Украине утром 26 января российскими оккупантами. Регион сбития он не уточнил.
Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, сообщалось об угрозе ракетной атаки. На данный момент тревога продолжает действовать на всей территории Украины.
Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.