Оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре – председатель облсовета

"Есть попадание в промышленное предприятие. Без жертв", – написал он.
Перед этим Лукашук предупреждал, что в воздушном пространстве Днепропетровской области есть дроны-камикадзе Shahed.
"Надеемся, что скоро здесь их не будет", – дописал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 25 января в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким писал, что российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed.
Также сообщалось о возможной ракетной атаке.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.