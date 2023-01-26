Оккупанты нанесли удар по предприятию в Днепре – председатель облсовета

Лукашук отметил, что атака на город Днепр обошлась без жертв Фото: wikipedia.org

"Есть попадание в промышленное предприятие. Без жертв", – написал он.

Перед этим Лукашук предупреждал, что в воздушном пространстве Днепропетровской области есть дроны-камикадзе Shahed.

"Надеемся, что скоро здесь их не будет", – дописал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 25 января в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким писал, что российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Также сообщалось о возможной ракетной атаке.