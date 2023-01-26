"Идет воздушный бой". В Винницкой и Киевской ОВА сообщили о работе ПВО во время воздушной тревоги

"Идет воздушный бой! ВСУ контролируют воздушное пространство над Виннитчиной", – написал он.

Киевская ОВА в Telegram также обнародовала сообщение о работе ПВО в регионе и призвала оставаться в безопасных местах до окончания тревоги.

Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, сообщалось об угрозе ракетной атаки. На данный момент тревога продолжает действовать на всей территории Украины. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.