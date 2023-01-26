Ночная атака дронов. ВСУ сообщили, что сбили все 24 беспилотника, выпущенные оккупантами

По данным украинских военных, запуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, запуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

"Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины", – отметили в командовании.

Большинство запущенных противником дронов-камикадзе были уничтожены в центральных регионах страны.

Российские оккупационные войска с вечера 25 января атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. В ряде областей объявили воздушную тревогу.