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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака дронов. ВСУ сообщили, что сбили все 24 беспилотника, выпущенные оккупантами

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По данным украинских военных, запуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря
По данным украинских военных, запуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Вооруженные силы Украины сбили все 24 беспилотника, выпущенные российскими оккупантами минувшей ночью. Об этом утром 26 января сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, запуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

"Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих сил обороны Украины", – отметили в командовании.

Большинство запущенных противником дронов-камикадзе были уничтожены в центральных регионах страны.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/559023149598971

Российские оккупационные войска с вечера 25 января атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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