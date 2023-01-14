Арестович: Дроны в этой войне имеют определяющее значение. Слова министра Резникова не так поняли

"Особенно городские бои. Да и в поле тоже. Ситуативная осведомленность очень важную роль играет. Практически в каждом батальоне есть экраны, на которых непрерывно показывает дрон развитие обстановки. И командирам, конечно, намного выгоднее принимать решения, чем если бы они не видели, что творится на поле боя. И артиллерия наводится, и просто куда силы посылать, откуда противник лезет и так далее. Дроны – определяющее", – сказал Арестович.

Советник ОП вспомнил заявление министра обороны Алексея Резникова о БПЛА. В интервью LB.ua, опубликованном 31 декабря, он сказал, что гражданские дроны "не меняют ситуацию на поле боя". По словам министра, такой дрон живет максимум сутки-двое, если "его серьезно используют". Арестович заявил: те, кто раскритиковал министра за такое высказывание, не так его поняли.

"Многие пеняли министру обороны Алексею Резникову то, что он сказал, что дроны не важны, что они не решают ничего. Но его слова неправильно поняли, как обычно. У нас же любят вырвать кусок – и потом... Он сказал: в планах Министерства обороны нет закупки – кого? Свадебных дронов так называемых. Понятно, что дроны малые – они являются на данном этапе исключительно прерогативой волонтеров. И те их поставляют в больших количествах. И это очень хорошо. А Министерство обороны вынуждено концентрироваться на принципиальных вещах. А принципиальные вещи – это, например, закупка западных танков, которые стоят бешеные деньги", – сказал советник ОП.

По словам Арестовича, если министру необходимо выбирать между двойного назначения дронами и танками, его выбор очевиден.

"При условии: зная, что волонтеры все равно будут поставлять", – резюмировал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube