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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Дроны в этой войне имеют определяющее значение. Слова министра Резникова не так поняли

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Практически в каждом батальоне есть экраны, на которых непрерывно показывает дрон развитие обстановки Арестович
Практически в каждом батальоне есть экраны, на которых непрерывно показывает дрон развитие обстановки – Арестович
Фото: depositphotos.com

И во время наступления, и во время обороны военным важно иметь дроны. Их составляющая на войне определяющая. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Особенно городские бои. Да и в поле тоже. Ситуативная осведомленность очень важную роль играет. Практически в каждом батальоне есть экраны, на которых непрерывно показывает дрон развитие обстановки. И командирам, конечно, намного выгоднее принимать решения, чем если бы они не видели, что творится на поле боя. И артиллерия наводится, и просто куда силы посылать, откуда противник лезет и так далее. Дроны – определяющее", – сказал Арестович. 

Советник ОП вспомнил заявление министра обороны Алексея Резникова о БПЛА. В интервью LB.ua, опубликованном 31 декабря, он сказал, что гражданские дроны "не меняют ситуацию на поле боя". По словам министра, такой дрон живет максимум сутки-двое, если "его серьезно используют". Арестович заявил: те, кто раскритиковал министра за такое высказывание, не так его поняли.

"Многие пеняли министру обороны Алексею Резникову то, что он сказал, что дроны не важны, что они не решают ничего. Но его слова неправильно поняли, как обычно. У нас же любят вырвать кусок – и потом... Он сказал: в планах Министерства обороны нет закупки – кого? Свадебных дронов так называемых. Понятно, что дроны малые – они являются на данном этапе исключительно прерогативой волонтеров. И те их поставляют в больших количествах. И это очень хорошо. А Министерство обороны вынуждено концентрироваться на принципиальных вещах. А принципиальные вещи – это, например, закупка западных танков, которые стоят бешеные деньги", – сказал советник ОП.

По словам Арестовича, если министру необходимо выбирать между двойного назначения дронами и танками, его выбор очевиден.

"При условии: зная, что волонтеры все равно будут поставлять", – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Гражданские беспилотники начали массово использоваться в сирийской войне, и дальше это распространилось на весь мир, рассказал изданию The Page главный инструктор направления БПЛА военной школы "Боривитер" Андрей Макаренко. 

Эксперт по авиационным технологиям из Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк объяснил журналистам BBC, что гражданские дроны можно применять на поле боя, чтобы следить за вражескими позициями и наносить более точные удары при помощи устаревших артиллерийских систем. Главная проблема заключается в том, что они слабо защищены от систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которые все успешнее задействуют на войне в Украине.

Самыми популярными среди военнослужащих ВСУ являются коммерческие БПЛА DJI и Autel, рассказал в интервью "24 каналу" командир подразделения аэроразведки "Днепр-1" Дмитрий Подворчанский.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, волонтер, волонтеры, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины
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