Арестович: В России мобилизованным и зэкам говорят: "Украинцев мы уже всех убили, их нет. Мы там уже с польскими наемниками воюем"

"Знаете, что они сейчас мобилизованным говорят и зекам? Они говорят: "Да мы украинцев уже убили всех. Мы там с польскими наёмниками воюем и западными. Украинцев уже нет. Все". А второй момент – то, что, кроме внутренней цели – продажи поражения, – они внешней цели достигают. Говорят: "Мы обижены Западом, вы поступили несправедливо, и сделка финальная должна быть справедливая", – заявил он.
По словам Арестовича, в России уже хорошо поняли, что никого возврата НАТО к границам 1997 года не будет.
"Они же уже не надеются победить. Это совершенно понятно. Они надеются на некую сделку, которую можно будет продать внутри России", – сказал он.
Россия хочет возвращения НАТО к границам 1997 года, после которого к Альянсу присоединился ряд стран, в том числе страны Балтии.
7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
Вечером 10 января 2022 года в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.