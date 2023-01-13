Арестович: В России мобилизованным и зэкам говорят: "Украинцев мы уже всех убили, их нет. Мы там уже с польскими наемниками воюем"

"Знаете, что они сейчас мобилизованным говорят и зекам? Они говорят: "Да мы украинцев уже убили всех. Мы там с польскими наёмниками воюем и западными. Украинцев уже нет. Все". А второй момент – то, что, кроме внутренней цели – продажи поражения, – они внешней цели достигают. Говорят: "Мы обижены Западом, вы поступили несправедливо, и сделка финальная должна быть справедливая", – заявил он.

По словам Арестовича, в России уже хорошо поняли, что никого возврата НАТО к границам 1997 года не будет.

"Они же уже не надеются победить. Это совершенно понятно. Они надеются на некую сделку, которую можно будет продать внутри России", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube